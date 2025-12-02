Логотип РИА URA.RU
Общество

Курганский командир «Матроскин» в зоне СВО получил новое офицерское звание

02 декабря 2025 в 22:30
«Матроскин» из Кургана стал лейтенантом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Воюющий на СВО курганский командир артиллерийского взвода с позывным «Матроскин» получил повышение в звании и стал лейтенантом. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. Информация об этом поступила от волонтеров группы «Шадринск Zа Победу!»

«„Матроскин“ прошел длинный боевой путь, чтобы стать офицером. Это человек невероятной харизмы и высочайшего организаторского таланта. Приятно, когда такие командиры становятся лицом современных вооруженных сил», — передают волонтеры группы «Шадринск Zа Победу!» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее командир «Матроскин» получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина. Военнослужащему вручили медаль Суворова.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

