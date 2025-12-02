Курганский командир «Матроскин» в зоне СВО получил новое офицерское звание

Воюющий на СВО курганский командир артиллерийского взвода с позывным «Матроскин» получил повышение в звании и стал лейтенантом. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. Информация об этом поступила от волонтеров группы «Шадринск Zа Победу!»