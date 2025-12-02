Курганский командир «Матроскин» в зоне СВО получил новое офицерское звание
«Матроскин» из Кургана стал лейтенантом
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Воюющий на СВО курганский командир артиллерийского взвода с позывным «Матроскин» получил повышение в звании и стал лейтенантом. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. Информация об этом поступила от волонтеров группы «Шадринск Zа Победу!»
«„Матроскин“ прошел длинный боевой путь, чтобы стать офицером. Это человек невероятной харизмы и высочайшего организаторского таланта. Приятно, когда такие командиры становятся лицом современных вооруженных сил», — передают волонтеры группы «Шадринск Zа Победу!» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее командир «Матроскин» получил государственную награду от президента РФ Владимира Путина. Военнослужащему вручили медаль Суворова.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
