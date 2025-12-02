Мишустин объяснил, кому в России нужно повысить зарплаты

Чтобы молодежь шла в науку, нужно повышать престиж сферы и зарплаты, говорит Борис Шмелев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Правительство создает условия для роста зарплат молодых ученых. Премьер-министр Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области науки и техники 2 декабря подчеркнул важность востребованных в экономике разработок и уделил особое внимание участию молодежи в таких проектах. Более активное взаимодействие бизнеса с НИИ и вузами привлечет дополнительные деньги в науку и позволит платить более высокие зарплаты, чтобы выпускники вузов готовы были заниматься исследованиями, объяснил URA.RU руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев.

«Роль вашего труда и ваших коллег, ваших трудовых коллективов велика. Сегодня по всем ключевым направлениям нужно иметь больше практически ориентированных решений, созданных на собственной, отечественной базе, востребованных в экономике и в обществе.

И для этого, как подчеркивает глава государства, нужна концентрация кадровых, финансовых и инфраструктурных ресурсов», — сказал Мишустин во вступительном слове.

Научные разработки должны быть востребованы в современной экономике, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер отметил, что на это нацелена в том числе программа академического лидерства «Приоритет-2030» как основа для развития университетов, которые могут не только готовить специалистов высокого уровня, но и сотрудничать с предприятиями — заказчиками технологий. Сейчас на базе таких консорциумов реализуются сотни инициатив стратегического значения и привлекаются миллиарды рублей частных инвестиций, добавил глава правительства.

В России действуют более 500 студенческих конструкторских бюро по почти 30 отраслевым и технологическим направлениям, где в этом году обучаются свыше 100 тысяч будущих нужных экономике специалистов. А для молодых людей, которые хотят заняться инновационным бизнесом, власти развивают технологическое предпринимательство, сообщил Мишустин.

Премьер процитировал известного академика Михаила Лаврентьева. «Наука не может без постоянного притока свежих сил. Научно-технический прогресс постоянно ставит новые проблемы, разрешить которые могут только ученые. Поэтому каждый научный работник должен воспитывать продолжателей своего дела, растить смену», — привел Мишустин высказывание ученого. И добавил, что часто просит руководителей научных учреждений не забывать о наставничестве и преемниках.

«Сегодня мы вручаем премии правительства лучшим работам 23 авторских коллективов, шесть из которых выполнены молодыми учеными.

Власти поощряют молодых исследователей, чтобы решить кадровые вопросы в науке, объясняет Шмелев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждая из них — это, без сомнения, результат серьезного, ответственного труда. И все они имеют большую практическую значимость, оказывают положительный экономический эффект», — подчеркнул премьер-министр.

Технологическая независимость России в будущем тесно связана с кадрами в научной сфере, комментирует Борис Шмелев. Для российского руководства важно, чтобы интерес к исследованиям у молодежи сохранялся и рос. Для этого нужно в том числе повышать престиж научной работы, и благодаря правительственным наградам молодые ученые видят, что государство ценит их труд, говорит эксперт.

Однако многое зависит от финансовой составляющей, добавил Шмелев. Зарплаты у работников НИИ и научных отделов вузов, как правило, не самые высокие, поэтому молодежь уходит в другие направления. Государство закладывает на поддержку науки бюджетные ресурсы, но возможности казны ограничены, поэтому на первый план выходит вопрос прикладной пользы разработок, чтобы привлечь больше денег бизнеса, поясняет эксперт.