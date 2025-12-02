Мишустин объяснил, кому в России нужно повысить зарплаты
Чтобы молодежь шла в науку, нужно повышать престиж сферы и зарплаты, говорит Борис Шмелев
Правительство создает условия для роста зарплат молодых ученых. Премьер-министр Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области науки и техники 2 декабря подчеркнул важность востребованных в экономике разработок и уделил особое внимание участию молодежи в таких проектах. Более активное взаимодействие бизнеса с НИИ и вузами привлечет дополнительные деньги в науку и позволит платить более высокие зарплаты, чтобы выпускники вузов готовы были заниматься исследованиями, объяснил URA.RU руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев.
«Роль вашего труда и ваших коллег, ваших трудовых коллективов велика. Сегодня по всем ключевым направлениям нужно иметь больше практически ориентированных решений, созданных на собственной, отечественной базе, востребованных в экономике и в обществе.
И для этого, как подчеркивает глава государства, нужна концентрация кадровых, финансовых и инфраструктурных ресурсов», — сказал Мишустин во вступительном слове.
Научные разработки должны быть востребованы в современной экономике, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин
Премьер отметил, что на это нацелена в том числе программа академического лидерства «Приоритет-2030» как основа для развития университетов, которые могут не только готовить специалистов высокого уровня, но и сотрудничать с предприятиями — заказчиками технологий. Сейчас на базе таких консорциумов реализуются сотни инициатив стратегического значения и привлекаются миллиарды рублей частных инвестиций, добавил глава правительства.
В России действуют более 500 студенческих конструкторских бюро по почти 30 отраслевым и технологическим направлениям, где в этом году обучаются свыше 100 тысяч будущих нужных экономике специалистов. А для молодых людей, которые хотят заняться инновационным бизнесом, власти развивают технологическое предпринимательство, сообщил Мишустин.
Премьер процитировал известного академика Михаила Лаврентьева. «Наука не может без постоянного притока свежих сил. Научно-технический прогресс постоянно ставит новые проблемы, разрешить которые могут только ученые. Поэтому каждый научный работник должен воспитывать продолжателей своего дела, растить смену», — привел Мишустин высказывание ученого. И добавил, что часто просит руководителей научных учреждений не забывать о наставничестве и преемниках.
«Сегодня мы вручаем премии правительства лучшим работам 23 авторских коллективов, шесть из которых выполнены молодыми учеными.
Власти поощряют молодых исследователей, чтобы решить кадровые вопросы в науке, объясняет Шмелев
Каждая из них — это, без сомнения, результат серьезного, ответственного труда. И все они имеют большую практическую значимость, оказывают положительный экономический эффект», — подчеркнул премьер-министр.
Технологическая независимость России в будущем тесно связана с кадрами в научной сфере, комментирует Борис Шмелев. Для российского руководства важно, чтобы интерес к исследованиям у молодежи сохранялся и рос. Для этого нужно в том числе повышать престиж научной работы, и благодаря правительственным наградам молодые ученые видят, что государство ценит их труд, говорит эксперт.
Однако многое зависит от финансовой составляющей, добавил Шмелев. Зарплаты у работников НИИ и научных отделов вузов, как правило, не самые высокие, поэтому молодежь уходит в другие направления. Государство закладывает на поддержку науки бюджетные ресурсы, но возможности казны ограничены, поэтому на первый план выходит вопрос прикладной пользы разработок, чтобы привлечь больше денег бизнеса, поясняет эксперт.
«Это бы решало вопрос финансирования научных учреждений и, в том числе, могло бы привести к росту зарплат ученых. Но для этого нужно наладить взаимодействие между наукой и производством. В отличие, например, от США, где научные исследования бизнес быстро реализует, у нас компании плохо воспринимают новые открытия, они могут долго лежать „На полках“. Это связано с тем, что долгое время экономика была ориентирована на добычу сырья. Сейчас ситуация меняется, современные реалии заставляют активно развивать обрабатывающую промышленность, поэтому роль научных разработок возросла. Осталось найти механизмы, которые объединят ученых и бизнес», — резюмировал Шмелев.
