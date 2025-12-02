В Сургуте под обломками сгоревшего дома нашли труп мужчины

Пожар в частном доме унес жизнь мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вечером 2 декабря при пожаре в частном жилом доме в садово-огородническом товариществе «Урожай» погиб мужчина. Его тело обнаружили под обрушившимися конструкциями сгоревшего строения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Сообщение о возгорании в садово-огородническом товариществе „Урожай“ в Сургуте поступило около 19 часов. На момент прибытия первых подразделений одноэтажный жилой дом площадью 48 квадратных метров был полностью охвачен огнем. В ходе разборки конструкций под обломками обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

Пожарным удалось локализовать возгорание в течение 12 минут. К тушению привлекались пять единиц техники и 20 человек личного состава МЧС России.

