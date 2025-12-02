«Одно из крупных приобретений с 2023 года»: как мир отреагировал на освобождение Красноармейска

Информация об освобождении Красноармейска появилась вечером 1 декабря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ установили контроль над Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике. При этом на Украине с подобным заявлением не согласились. Газета The New York Time отмечает, что Красноармейск стал важным приобретением Москвы со времен Бахмута (Артемовска). Что пишут в мире об успехах ВС РФ — в материале URA.RU.

Европейские СМИ игнорируют тему освобождения Красноармейска

Сообщения об освобождении Красноармейска (украинское название — Покровск) и Волчанска первыми распространили популярные американские издания. К данной теме также проявили интерес СМИ Турции, Китая и стран Глобального Юга. В то же время большинство европейских изданий предпочли практически не освещать информацию о продвижении ВС РФ.

У ВС РФ появились возможности для следующих операций

Как отмечает Reuters, установление контроля над этим городом откроет Москве путь для продвижения на север. «Контроль над городом даст Москве возможность продвинуться на север к двум крупнейшим оставшимся под контролем Украины городам в ДНР — Краматорску и Славянску», — пишет издание.

ВСУ не хватает военных

На фоне заявления о взятии Красноармейска, американский военный аналитик и исследователь Роб Ли, отметил острую нехватку военных у ВСУ. «Украине остро не хватает личного состава и резервов», — заявил он abcnews. По его словам, несмотря на формальную возможность мобилизовать до 30 000 новобранцев в месяц, значительная часть призывников либо находит способы уклониться от службы, либо признается непригодной для замены военнослужащих на линии фронта.

NYT: Россия получила крупное приобретение со времен Бахмута

Красноармейск стал крупнейшим населенным пунктом, который перешел под контроль российских войск со времен освобождения Артемовска в мае 2023 года, сообщает газета The New York Times. По оценке авторов, Красноармейск (Покровск) рассматривается как ключевой узел на направлении к Славянску и Краматорску — последним крупным городам ДНР, которые, еще остаются под контролем Киева.

В материале подчеркивается, что, по оценке западных аналитиков, Красноармейск имеет важное транспортное и логистическое значение. Через город проходят маршруты снабжения украинских подразделений, которые действуют в западной части ДНР. NYT указывает, что контроль над этим узлом может осложнить для Киева переброску резервов и техники, а также повлиять на общую устойчивость обороны на донецком направлении.

Потеря Красноармейска усилит позиции России на переговорах

Военные аналитики, опрошенные американским телеканалом NBCNews, предупредили, что потеря ВСУ города Красноармейска станет тяжелым ударом для Киева и может усилить позиции России на переговорах. «Потеря Покровска осложнит украинскую логистику на этом фронте, увеличит риск потери или отступления с близлежащих позиций и потребует перестройки оборонительных рубежей», — заявил в интервью Виктор Кевлюк, отставной украинский полковник, ныне работающий в киевском Центре оборонных стратегий.