Мишустин поручил углубить атомное сотрудничество с Индией
Россия и Индия реализуют совместные проекты в атомной энергетике
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Россия углубит стратегическое сотрудничество с Индией в области мирного атома и высоких технологий. В этих целях РФ планирует заключить с республикой межправительственный меморандум. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Принять предложение „Росатома“, согласованное с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с индийской стороной, о подписании меморандума между правительством РФ и правительством Индии об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях. Поручить государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“ подписать указанный меморандум», — говорится в распоряжении.
Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Планируется, что он будет подписан «Росатомом» от имени Правительства РФ.
Россия и Индия на протяжении десятилетий развивают сотрудничество в сфере атомной энергетики, ключевым проектом которого является строительство и эксплуатация АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад с участием «Росатома». Параллельно страны углубляют взаимодействие в оборонной сфере.
