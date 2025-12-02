Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Мишустин поручил углубить атомное сотрудничество с Индией

02 декабря 2025 в 23:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия и Индия реализуют совместные проекты в атомной энергетике

Россия и Индия реализуют совместные проекты в атомной энергетике

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия углубит стратегическое сотрудничество с Индией в области мирного атома и высоких технологий. В этих целях РФ планирует заключить с республикой межправительственный меморандум. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Принять предложение „Росатома“, согласованное с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с индийской стороной, о подписании меморандума между правительством РФ и правительством Индии об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях. Поручить государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“ подписать указанный меморандум», — говорится в распоряжении.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Планируется, что он будет подписан «Росатомом» от имени Правительства РФ.

Продолжение после рекламы

Россия и Индия на протяжении десятилетий развивают сотрудничество в сфере атомной энергетики, ключевым проектом которого является строительство и эксплуатация АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад с участием «Росатома». Параллельно страны углубляют взаимодействие в оборонной сфере.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал