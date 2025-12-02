Мишустин поручил углубить атомное сотрудничество с Индией

Россия и Индия реализуют совместные проекты в атомной энергетике Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия углубит стратегическое сотрудничество с Индией в области мирного атома и высоких технологий. В этих целях РФ планирует заключить с республикой межправительственный меморандум. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Принять предложение „Росатома“, согласованное с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с индийской стороной, о подписании меморандума между правительством РФ и правительством Индии об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии и смежных высоких технологий в мирных целях. Поручить государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“ подписать указанный меморандум», — говорится в распоряжении.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Планируется, что он будет подписан «Росатомом» от имени Правительства РФ.

