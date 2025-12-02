Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Верховном суде России высказались по «делу Долиной»

Скандал по «делу Долиной» заинтересовал Верховный суд России
02 декабря 2025 в 23:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Скандал по ситуации с певицей дошел до высшей судебной инстанции

Скандал по ситуации с певицей дошел до высшей судебной инстанции

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по поводу признания недействительной сделки покупки квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил источник в Верховном суде. По его данным, суд изучит доводы сторон по спору вокруг недвижимости, оформленной на Лурье по договору с артисткой.

«Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон», — сказал источник в суде. Слова приводит РИА Новости.

Ранее районный и апелляционный суды признали договор купли-продажи квартиры, принадлежавшей Ларисе Долиной, недействительным. Решения были вынесены по искам, в которых оспаривалась законность сделки, совершенной в пользу Полины Лурье. Защита Лурье не согласилась с выводами этих инстанций и направила жалобу в Верховный суд, настаивая на том, что договор заключен в соответствии с требованиями законодательства.

Продолжение после рекламы

В России набирает обороты скандал вокруг Долиной, ставший поводом для беспрецедентной ситуации на рынке вторичной недвижимости: покупатели, завершившие все официальные сделки, в итоге остаются и без квартиры, и без уплаченных средств. Первой, кто столкнулся с этим явлением, уже получившим в публичном пространстве неофициальное название «эффект Долиной», стала предприниматель и мать-одиночка Полина Лурье.

Согласно документам, Лурье приобрела у Долиной квартиру за 112 млн рублей, сделка была оформлена в установленном законом порядке. Однако впоследствии певица, параллельно ставшая объектом манипуляций со стороны мошенников, обратилась в суд с требованием вернуть себе недвижимость. Суд встал на сторону Долиной: право собственности на жилье было восстановлено за артисткой, при этом, как следует из решения, она не обязана возвращать Лурье полученные за квартиру деньги. Подробности о самой покупательнице и развитии ситуации — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал