В Верховном суде России высказались по «делу Долиной»

Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье по поводу признания недействительной сделки покупки квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил источник в Верховном суде. По его данным, суд изучит доводы сторон по спору вокруг недвижимости, оформленной на Лурье по договору с артисткой.

«Зная принципиальное отношение председателя Верховного суда к фактам нарушений прав граждан и с учетом мер, принимаемых по его поручению для обеспечения верховенства закона, нет никаких сомнений в том, что этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон», — сказал источник в суде. Слова приводит РИА Новости.

Ранее районный и апелляционный суды признали договор купли-продажи квартиры, принадлежавшей Ларисе Долиной, недействительным. Решения были вынесены по искам, в которых оспаривалась законность сделки, совершенной в пользу Полины Лурье. Защита Лурье не согласилась с выводами этих инстанций и направила жалобу в Верховный суд, настаивая на том, что договор заключен в соответствии с требованиями законодательства.

В России набирает обороты скандал вокруг Долиной, ставший поводом для беспрецедентной ситуации на рынке вторичной недвижимости: покупатели, завершившие все официальные сделки, в итоге остаются и без квартиры, и без уплаченных средств. Первой, кто столкнулся с этим явлением, уже получившим в публичном пространстве неофициальное название «эффект Долиной», стала предприниматель и мать-одиночка Полина Лурье.