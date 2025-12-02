В Челябинске начали продавать квартиры без «эффекта Долиной»

В Челябинске квартиры продают с пометкой «без эффекта Долиной» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске предприимчивые продавцы начали указывать в объявлениях об отсутствии «эффекта Долиной», что, по их словам, исключает ситуацию, когда продавец остается без денег и квартиры. Информация об этом размещена на интернет-доске объявлений.

«Продается однокомнатная квартира 97-й серии на проспекте Победы, 335 в Калининском районе за 3 млн 420 тысяч. Собственников несколько, поэтому эффект Долиной отсутствует», — указано в одном из объявлений на площадке «Авито». И подобная информация не единична.

В другом объявлении продается уютная студия с свежим ремонтом, где продавец также иронично отмечает, что он «не Лариса Долина». Речь идет о квaртиpе-cтудии площадью 24 квадратных метра нa 7 этaже 10-этажного дома в Советском районе стоимостью 3 млн 650 тысяч рублей.

Напомним, скандальный «эффект Долиной» возник после истории, когда певица через суд вернула проданную квартиру, что создало прецедент. Схожие случаи, когда пожилые продавцы через суд возвращали жилье, утверждая о мошенничестве, стали появляться в практике, оставляя добросовестных покупателей без денег и жилья. При этом в Челябинской области за 10 месяцев 2025 года сумма ущерба от мошенничеств составила более 2,6 млрд рублей.