Путин впервые с начала СВО посетит Индию: о чем Моди будет договариваться с Россией

Президент России Владимир Путин 4–5 декабря совершит официальный визит в Индию. По приглашению премьера Нарендры Моди он примет участие в 23-м ежегодном российско-индийском саммите. В ходе него стороны обсудят развитие двусторонних отношений, региональную и глобальную повестку, оборонное сотрудничество и поставки российского вооружения. Это будет первый визит Путина в Индию с начала конфликта на Украине. Подробнее о том, чем важна встреча и что будет в повестке дня — в материале URA.RU.

Когда и где пройдут переговоры

Президент России Владимир Путин 4 декабря приедет с официальным визитом в Индию по приглашению премьер-министра страны. Это будет первая поездка российского лидера в республику с декабря 2021 года. Она приурочена к 23-му ежегодному российско-индийскому саммиту, который с 2000 года поочередно проходит в Москве и Нью-Дели.

Подготовка визита вышла на финальную стадию после переговоров глав МИД Индии и России Субраманьяма Джайшанкара и Сергея Лаврова 17 ноября в Москве. Тогда главы внешнеполитических ведомств согласовали пакет документов, призванный определить развитие «особо привилегированного стратегического партнерства» двух стран на ближайшие годы.

Программа государственного визита Путина

Двухдневный визит Путина в Индию состоится в Нью-Дели 4–5 декабря. В первый день программы запланирована встреча российского лидера с президентом республики Драупади Мурму во дворце Раштрапати-Бхаван, после которой пройдет официальный банкет.

На 5 декабря намечены переговоры с Нарендрой Моди и подписание совместного заявления. К этому времени также будет сформирован пакет экономических и торговых соглашений, которые представят в ходе соответствующей церемонии. Кроме того, Путин и Моди примут участие в пленарном заседании Российско-индийского делового форума, организованного фондом «Росконгресс» совместно с Конфедерацией индийской промышленности (CII).

Что будет на повестке дня

Поставки ЗРК С ‑400 и истребителей Су-57

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах Путин обсудит с руководством Индии поставки в эту страну зенитных ракетных систем С ‑400. Он уточнил, что помимо систем ПВО стороны намерены рассмотреть и возможные контракты на новейшие российские истребители Су‑57.

Запуск в Индии карты «Мир»

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что во время визита будет обсуждаться возможное внедрение в Индии российской платежной системы «Мир», которая могла бы способствовать увеличению туристического потока из России. По его словам, ранее этот вопрос уже поднимался 18 ноября на встрече Путина с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Теперь он будет рассматриваться на самом высоком уровне в Нью-Дели.

Международные и региональные темы

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные темы. В Кремле отметили, что визит даст возможность всесторонне рассмотреть повестку двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам визита ожидается подписание значительного пакета документов.

Чем важна встреча Путина и Моди

Предстоящая встреча Путина и Моди наглядно покажет, что отношения между Россией и Индией остаются стабильными и развиваются, а также даст новый толчок запуску совместных проектов. Об этом сообщает телеканал Times Now. По его данным, несмотря на политическое и экономическое давление со стороны западных стран, Индия продолжает покупать российскую нефть, расширять сотрудничество в энергетике и подписывать крупные контракты в сфере обороны. Ожидается, что декабрьский саммит станет подтверждением продолжения выбранного Россией и Индией курса сотрудничества на фоне меняющейся мировой политической обстановки.

Собеседники телеканала отмечают, что стороны готовят «важные заявления», которые зададут основные направления следующего этапа партнерства. Предполагается, что новые договоренности в области военно-промышленного сотрудничества откроют новый этап оборонного взаимодействия двух стран и дадут Индии доступ к современным технологиям снижения заметности и противоракетной обороны. По оценкам источников, это позволит Индии укрепить свои позиции в азиатском регионе.

Какие ожидания от визита Путина в Индию

Кремль ожидает, что предстоящий визит российского лидера продемонстрирует сопоставимые результаты с поездкой премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в 2024 году. Об этом сообщил Песков на брифинге для индийских СМИ накануне российско-индийского саммита в Нью-Дели.