Туристические визы в Египет подорожают почти вдвое

В Египте увеличили стоимость въездных виз до 45 долларов Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Стоимость въездной визы в Египет подорожала до 45 долларов США. В стране с нового года вводится новая пошлина, которая не превышает 20 долларов или эквивалентой суммы в иной иностранной валюте. Соответствующий документ подписал президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил законопроект о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел… Поправка гласит, что на все въездные визы вводится сбор не более 20 долларов США», — говорится в сообщении официальной государственной газеты Египта.