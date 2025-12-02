Логотип РИА URA.RU
Общество

Туристические визы в Египет подорожают почти вдвое

02 декабря 2025 в 23:23
Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Стоимость въездной визы в Египет подорожала до 45 долларов США. В стране с нового года вводится новая пошлина, которая не превышает 20 долларов или эквивалентой суммы в иной иностранной валюте. Соответствующий документ подписал президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил законопроект о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел… Поправка гласит, что на все въездные визы вводится сбор не более 20 долларов США», — говорится в сообщении официальной государственной газеты Египта.

Ранее нижняя палата парламента страны одобрила подготовленный правительством законопроект о введении дополнительного визового сбора. При этом туристические палаты страны тогда обращались к властям с просьбой сохранить действующий тариф. Ассоциации указывали, что удорожание визы может негативно сказаться на въездном турпотоке и конкурентоспособности Египта на фоне других массовых направлений. Сейчас цена визы составляет 25 долларов.

