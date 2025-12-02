Уиткофф отобедал в московском ресторане на среднюю пенсию россиянина
Уиткофф посетил ресторан неподалеку от Красной площади
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили около 25 тысяч рублей на обед в московском ресторане рядом с Красной площадью перед переговорами в Кремле. Об этом сообщают СМИ, изучившие открытое меню заведения и сопоставившие его с визитом американской делегации в центр столицы.
«Согласно меню заведения, салаты американской делегации обошлись примерно в 3,5 тысячи рублей, стоимость горячих блюд варьируется от 1,5 до 7,5 тысяч, десерты — примерно 2,7 тысячи рублей. Итого обед без напитков обошелся гостям минимум в 25,5 тысяч рублей», — передает РИА Новости. Агентство уточняет, что речь идет о счете за блюда без учета алкоголя и других напитков, а расчет сделан по минимальной цене позиций, доступных для заказа.
Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф и Кушнер прогулялись по центру Москвы в сопровождении главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Затем они пошли в ресторан вблизи Красной площади.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву тоже отведал блюда традиционной русской кухни. Как следует из сообщения пресс-службы ресторана, политик в сопровождении делегации посетил столичное заведение «Живаго». Красная икра там обошлась Орбану в 1800 рублей, поданные к ней блины — в 220 рублей. Блюдо «сало в шелухе» в меню ресторана стоит 690 рублей, одна порция солений — 380 рублей. Кроме того, премьер-министр заказал сибирские пельмени за 720 рублей и борщ стоимостью 650 рублей. Общая сумма счета за блюда составила 4 460 рублей.
В первом полугодии средняя пенсия в России составила 23 тысячи рублей, что меньше четвертой части от среднего заработка. Такие данные ранее привела Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Эксперты отмечают, что такая ситуация связана ускоренным ростом зарплат.
