Зеленский переложил ответственность за сроки мирных переговоров на США
Владимир Зеленский оценил ход ведения мирных переговоров
Фото: Официальный сайт президента Украины
Скорость проведения мирных переговоров по украинскому кризису, а также вовлеченность в процесс США, внушают Киеву оптимизм. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«В моих словах было немного оптимизма из-за скорости переговоров и заинтересованности американской стороны в них. Это показало, что Вашингтон сейчас не отказывается ни от какого дипломатического пути диалога, и это хорошо», — слова Зеленского во время визита в Дублин приводит агентство Reuters.
Ранее в Киеве сообщили, что украинская и американская стороны доработали проект мирного соглашения, подготовленного на базе женевского документа, передает «Национальная служба Новостей». Зеленский перед встречей президента РФ Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом заявил, что не будет простых решений урегулирования конфликта на Украине, пишет RT.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.