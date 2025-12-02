Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Зеленский переложил ответственность за сроки мирных переговоров на США

02 декабря 2025 в 23:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Владимир Зеленский оценил ход ведения мирных переговоров

Владимир Зеленский оценил ход ведения мирных переговоров

Фото: Официальный сайт президента Украины

Скорость проведения мирных переговоров по украинскому кризису, а также вовлеченность в процесс США, внушают Киеву оптимизм. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«В моих словах было немного оптимизма из-за скорости переговоров и заинтересованности американской стороны в них. Это показало, что Вашингтон сейчас не отказывается ни от какого дипломатического пути диалога, и это хорошо», — слова Зеленского во время визита в Дублин приводит агентство Reuters.

Ранее в Киеве сообщили, что украинская и американская стороны доработали проект мирного соглашения, подготовленного на базе женевского документа, передает «Национальная служба Новостей». Зеленский перед встречей президента РФ Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом заявил, что не будет простых решений урегулирования конфликта на Украине, пишет RT.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал