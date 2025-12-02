Зеленский переложил ответственность за сроки мирных переговоров на США

Скорость проведения мирных переговоров по украинскому кризису, а также вовлеченность в процесс США, внушают Киеву оптимизм. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский .

«В моих словах было немного оптимизма из-за скорости переговоров и заинтересованности американской стороны в них. Это показало, что Вашингтон сейчас не отказывается ни от какого дипломатического пути диалога, и это хорошо», — слова Зеленского во время визита в Дублин приводит агентство Reuters.