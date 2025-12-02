Массовая авария произошла под Арзамасом, более 14 пострадавших

Автобус в Нижегородской области попал в ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Арзамасом в Нижегородской области произошло масштабное ДТП с участием двух автобусов, нескольких легковых и грузовых автомобилей. В результате происшествия пострадали не менее 14 человек, среди которых есть ребенок. Об этом сообщают РЕН ТВ и МЧС по региону.

«Массовая авария с двумя автобусами произошла под Арзамасом — как минимум 14 человек пострадали, включая ребенка. На трассе М12 столкнулись две легковушки, два грузовика и два автобуса», — сообщили в экстренных службах.