Ямальцам раскрыли, какая зарплата будет в регионе к 2028 году
Жителям региона рассказали о ежегодном росте зарплаты до 8,5 процентов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
К 2028 году средняя номинальная заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вырастет до 218 тысяч рублей. Соответствующие цифры опубликованы в прогнозе социально-экономического развития региона на три предстоящих года.
«В номинальном выражении размер среднемесячной заработной платы к 2028 году ожидается около 218 тысяч рублей по базовому варианту. И 207 тысяч рублей — по консервативному. Ежегодный прирост оплаты труда на уровне 8,5% в базовом варианте, в консервативном — до 6,9%», — уточняется в документе.
В прогнозе также говорится, что темпы роста оплаты труда в регионе будут замедляться по сравнению с последними годами, но сохранятся на уровне, превышающем инфляцию. Ожидается сдержанный прирост оплаты труда в производственном секторе экономики, учитывая «исчерпание эффекта „гонки зарплат“ в условиях дефицита кадров текущего периода».
Осенью 2025 года в ЯНАО самыми высокооплачиваемыми остаются рабочие специальности. Электромонтажники в среднем получают 213,3 тыс. рублей, бурильщики — 200 тыс., сварщики — 174 тыс. рублей. При этом медианная предлагаемая зарплата в округе по итогам октября составляла 107,8 тыс. рублей, а наиболее высокие доходы фиксировались в сфере добычи сырья.
