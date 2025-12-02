Ямальцам раскрыли, какая зарплата будет в регионе к 2028 году

Жителям региона рассказали о ежегодном росте зарплаты до 8,5 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 2028 году средняя номинальная заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вырастет до 218 тысяч рублей. Соответствующие цифры опубликованы в прогнозе социально-экономического развития региона на три предстоящих года.

«В номинальном выражении размер среднемесячной заработной платы к 2028 году ожидается около 218 тысяч рублей по базовому варианту. И 207 тысяч рублей — по консервативному. Ежегодный прирост оплаты труда на уровне 8,5% в базовом варианте, в консервативном — до 6,9%», — уточняется в документе.

В прогнозе также говорится, что темпы роста оплаты труда в регионе будут замедляться по сравнению с последними годами, но сохранятся на уровне, превышающем инфляцию. Ожидается сдержанный прирост оплаты труда в производственном секторе экономики, учитывая «исчерпание эффекта „гонки зарплат“ в условиях дефицита кадров текущего периода».

