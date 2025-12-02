Крупнейшие производители водки и спирта в РФ хотят слиться в одну компанию

Возможная сделка о слиянии пока что относится к категории слухов Фото: Илья Московец © URA.RU

Алкогольный производитель «Татспиртпром» изучает вариант консолидации своих активов с крупнейшим в стране производителем спирта — АО «Росспиртпром». В случае реализации проекта на российском рынке может быть сформирован алкогольный холдинг с совокупным объемом активов, оцениваемых в 28–33 млрд рублей. Для принадлежащей властям Татарстана компании сделка станет инструментом усиления позиций на общероссийском уровне, а для «Росспиртпрома» — способом получить дополнительный канал сбыта сырья.

«Производитель алкоголя „Татспиртпром“ рассматривает возможность объединить свои активы с крупнейшим в России производителем спирта — „Росспиртпромом“, — передает „Коммерсант“. Газета ознакомилась с содержанием письма, в котором генеральный директор АО „Татспиртпром“ Руслан Максудов уведомляет участников рынка о „возможности стратегического объединения с крупнейшим производителем спирта в России — АО „Росспиртпром““. В документе подчеркивается, что компании в случае объединения сохранят операционную самостоятельность, но будут функционировать в рамках единой группы.