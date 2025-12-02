Мэр курганского округа Новоселов выступил с обращением после своего избрания

Мэр курганского округа (слева) выступил с первым обращением после инаугурации Фото: telegram-канал Алексея Новоселова

Новый глава Щучанского муниципального округа Алексей Новоселов выразил благодарность губернатору области и местным депутатам за оказанное доверие. Об глава-фронтовик сообщил в соцсетях.

«Сегодня официально вступил в должность главы Щучанского муниципального округа. Хочу выразить признательность губернатору Курганской области Вадиму Шумкову за доверие. Депутатам Думы округа — за сделанный выбор», — написал Новоселов в своем telegram-канале.

В своем обращении новый мэр отметил, что впереди большая работа по повышению комфорта, безопасности и процветания территории. Он призвал жителей к активному участию по развитию округа.

