Мэр курганского округа Новоселов выступил с обращением после своего избрания
Мэр курганского округа (слева) выступил с первым обращением после инаугурации
Фото: telegram-канал Алексея Новоселова
Новый глава Щучанского муниципального округа Алексей Новоселов выразил благодарность губернатору области и местным депутатам за оказанное доверие. Об глава-фронтовик сообщил в соцсетях.
«Сегодня официально вступил в должность главы Щучанского муниципального округа. Хочу выразить признательность губернатору Курганской области Вадиму Шумкову за доверие. Депутатам Думы округа — за сделанный выбор», — написал Новоселов в своем telegram-канале.
В своем обращении новый мэр отметил, что впереди большая работа по повышению комфорта, безопасности и процветания территории. Он призвал жителей к активному участию по развитию округа.
Ранее, в сентябре 2025 года, он уже исполнял обязанности главы, а после конкурса его кандидатура была единогласно поддержана депутатами думы округа. Новоселов является ветераном СВО, посвятившим три года службе в штурмовых подразделениях, где был дважды ранен и награжден медалью «За отвагу».
