Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Мэр курганского округа Новоселов выступил с обращением после своего избрания

03 декабря 2025 в 00:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мэр курганского округа (слева) выступил с первым обращением после инаугурации

Мэр курганского округа (слева) выступил с первым обращением после инаугурации

Фото: telegram-канал Алексея Новоселова

Новый глава Щучанского муниципального округа Алексей Новоселов выразил благодарность губернатору области и местным депутатам за оказанное доверие. Об глава-фронтовик сообщил в соцсетях. 

«Сегодня официально вступил в должность главы Щучанского муниципального округа. Хочу выразить признательность губернатору Курганской области Вадиму Шумкову за доверие. Депутатам Думы округа — за сделанный выбор», — написал Новоселов в своем telegram-канале. 

В своем обращении новый мэр отметил, что впереди большая работа по повышению комфорта, безопасности и процветания территории. Он призвал жителей к активному участию по развитию округа. 

Продолжение после рекламы

Ранее, в сентябре 2025 года, он уже исполнял обязанности главы, а после конкурса его кандидатура была единогласно поддержана депутатами думы округа. Новоселов является ветераном СВО, посвятившим три года службе в штурмовых подразделениях, где был дважды ранен и награжден медалью «За отвагу».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал