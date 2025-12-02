Более 106 человек эвакуированы с места ДТП под Арзамасом
Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим в ДТП на трассе М-12
Фото: Илья Московец © URA.RU
Более 106 человек эвакуировали в ДТП на трассе М-12 под Арзамасом. Об этом рассказали глава города Александр Щелоков и СК РФ по Нижегородской области.
«Водители АПАТ („Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт“) направлены на вывоз 106 человек в гостиницу. Больница забирает 17 человек легкой и средней тяжести. Тяжелых нет. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов организована доследственная проверка», — сообщили в следственных органах и местной администрации.
МЧС России координирует спасательные работы, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
