Индекс Мосбиржи упал после слов Путина о войне с Европой

Индекс Мосбиржи упал на 1%: причина – заявление Путина о готовности к войне с ЕС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский фондовый рынок показал снижение после заявлений президента Владимира Путина о возможном конфликте с Европой. Индекс Мосбиржи упал более чем на 1%, достигнув внутридневного минимума.

«Российский фондовый рынок упал на фоне слов президента Путина о том, что если Европа начнет войну — Москва готова прямо сейчас. Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 1,1% и достиг на минимуме 2657,52 пункта, свидетельствуют данные биржи на 18:08 мск", — пишет РБК.

Ранее президент заявил, что Россия не планирует ведения войны с европейскими государствами. В то же время Путин подчеркнул, что в случае, если страны Европы примут решение спровоцировать конфликт и перейти к боевым действиям, наша страна «прямо сейчас» располагает готовностью к такому развитию событий, сообщает "Национальная служба новостей".

