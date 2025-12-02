Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Иномарки в хлам: появились кадры с места смертельного ДТП под Екатеринбургом. Видео

Госавтоинспекция проверит обстоятельства смертельного ДТП под Екатеринбургом
03 декабря 2025 в 00:24
Причину аварии еще предстоит установить

Фото: Илья Московец © URA.RU

В соцсетях появилось видео с места смертельного ДТП на Полевском тракте в Чкаловском районе Екатеринбурга. Кадры опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области, которая занимается проверкой.

«Появились фото и видеоматериалы с места происшествия. Работа автоинспекторов на данном участке продолжается», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже писало, что в аварии погибла женщина-водитель. ДТП с участием двух иномарок, Infiniti и Toyota, произошло 2 декабря около 20:00 в районе поворота на поселок Шабры. По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению.

