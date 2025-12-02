В России создадут частные космические компании, как SpaceX Маска

В России сделают упор на частную космонавтику Фото: Пресс-служба Роскосмоса

В России обозначили перспективы развития частных космических компаний, сопоставимых по модели с американской SpaceX бизнесмена Илона Маска. Соответствующее соглашение о развитии частной космонавтики на конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес» подписали компания «Иннопрактика», Роскосмос и Ассоциация «Национальных чемпионов».

«Наряду с государственными программами все более заметную роль начинают играть частные компании — от производителей спутников и платформ до разработчиков сервисов на основе космических данных. Наша задача — выстроить понятный, открытый и взаимовыгодный формат диалога между этими компаниями и Роскосмосом», — процитировало РИА Новости заместителя гендиректора компании «Иннопрактика» Наталью Попову.

Соглашение должно послужить развитию частной космонавтики в России и стать важным шагом как для высокотехнологичных компаний, так и для инновационной экономики страны в целом. Стороны заинтересованы сформировать экосистему частной космонавтики, «где усилия государства и бизнеса дополняют друг друга».

