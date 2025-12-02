Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

В России создадут частные космические компании, как SpaceX Маска

Роскосмос и «Иннопрактика» подписали соглашение о развитии отрасли
03 декабря 2025 в 00:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В России сделают упор на частную космонавтику

В России сделают упор на частную космонавтику

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

В России обозначили перспективы развития частных космических компаний, сопоставимых по модели с американской SpaceX бизнесмена Илона Маска. Соответствующее соглашение о развитии частной космонавтики на конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес» подписали компания «Иннопрактика», Роскосмос и Ассоциация «Национальных чемпионов».

«Наряду с государственными программами все более заметную роль начинают играть частные компании — от производителей спутников и платформ до разработчиков сервисов на основе космических данных. Наша задача — выстроить понятный, открытый и взаимовыгодный формат диалога между этими компаниями и Роскосмосом», — процитировало РИА Новости заместителя гендиректора компании «Иннопрактика» Наталью Попову.

Соглашение должно послужить развитию частной космонавтики в России и стать важным шагом как для высокотехнологичных компаний, так и для инновационной экономики страны в целом. Стороны заинтересованы сформировать экосистему частной космонавтики, «где усилия государства и бизнеса дополняют друг друга».

Продолжение после рекламы

Развитию частной космонавтики способствует общий рост малых технологических компаний в России: их уже более 5,5 тысячи против около четырех тысяч год назад. Попадая в специальный реестр, такие компании получают господдержку и упрощенный доступ к мерам стимулирования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал