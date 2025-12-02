Президент Стубб: либеральный мировой порядок Запада умирает

Политик заявил о том, что конкуренция великих держав возвращается Фото: Илья Московец © URA.RU

Либеральный мировой порядок, сформированный под руководством Запада после Второй мировой войны, находится на стадии распада. На первый план выходят развивающиеся средние державы, такие как Индия, Саудовская Аравия и Турция. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции. Развивающиеся средние державы, включая Бразилию, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, ЮАР и Турцию, стали определять правила игры», — отметил Стубб в статье для журнала Foreign Affairs.

По словам финского лидера, ожидания 1990-х годов о всеобщем распространении демократии и рыночного капитализма не оправдались. После падения Берлинской стены мир не пришел к единому политическому и экономическому устройству, при этом торговля, энергетика, технологии и информационные потоки превратились в источники раскола и соперничества, заявил политик.

Продолжение после рекламы