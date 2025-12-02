Задержан первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров
Первого замглавы администрации Нижнего Новгорода задержали правоохранители
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщают местные СМИ.
«Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Егоров был задержан правоохранительными органами. Его подозревают в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий», — сообщило издание «Нижний сейчас» со ссылкой на свои источники.
В пресс-службе городской мэрии подтвердили, что администрация оказывает содействие следствию. Сергей Егоров был назначен на свою должность в августе 2025 года, сменив Илью Штокмана, который также был задержан и позже арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 55 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей».
