Задержан первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщают местные СМИ.

«Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Егоров был задержан правоохранительными органами. Его подозревают в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий», — сообщило издание «Нижний сейчас» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе городской мэрии подтвердили, что администрация оказывает содействие следствию. Сергей Егоров был назначен на свою должность в августе 2025 года, сменив Илью Штокмана, который также был задержан и позже арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 55 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей».