Появились кадры крупного ДТП с участием автобусов под Нижним Новгородом. Видео

03 декабря 2025 в 00:43
Более 100 человек эвакуированы с места аварии

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В распоряжении URA.RU оказались кадры с места ДТП с участием автобусов возле Арзамаса (Нижний Новгород). Страшная авария произошла в ночь на 3 декабря, пояснил корреспондент агентства.

«Авария произошла на участке трассы М-12 „Восток“ в Нижегородской области. Дорога в сторону Казани перекрыта», — уточнил наш журналист.

URA.RU уже рассказывало, что один из автобусов ехал из Москвы в Душанбе. На транспортном средстве — госномера Таджикистана. Среди 14 пострадавших один ребенок, они доставлены в больницу. Еще 106 человек направлены в гостиницу.

