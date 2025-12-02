Появились кадры крупного ДТП с участием автобусов под Нижним Новгородом. Видео
Более 100 человек эвакуированы с места аварии
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В распоряжении URA.RU оказались кадры с места ДТП с участием автобусов возле Арзамаса (Нижний Новгород). Страшная авария произошла в ночь на 3 декабря, пояснил корреспондент агентства.
«Авария произошла на участке трассы М-12 „Восток“ в Нижегородской области. Дорога в сторону Казани перекрыта», — уточнил наш журналист.
URA.RU уже рассказывало, что один из автобусов ехал из Москвы в Душанбе. На транспортном средстве — госномера Таджикистана. Среди 14 пострадавших один ребенок, они доставлены в больницу. Еще 106 человек направлены в гостиницу.
