Маск обеспокоен тенденциями вымирания белых людей

Маск высказывался о рисках для экономики в связи с сокращением популяции Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о риске почти полного исчезновения белого населения мира при сохранении текущих демографических трендов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя обсуждение доли белых людей в глобальной структуре населения.

«Если нынешние тенденции сохранятся, белые превратятся из незначительного меньшинства мирового населения в практически вымерших!» — написал Маск на своей странице в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию с графиком, где утверждалось, что численность белого населения в мире стремительно сокращается.

Исходный пост, который прокомментировал Маск, содержал изображение с данными о доле белых людей в мире. В нем говорилось, что в 2021 году на белое население приходилось около 8% жителей планеты, тогда как 100 лет назад эта доля, по утверждению автора поста, составляла 35%. Автор публикации сделал вывод, что белые «на грани вымирания», однако источник этих статистических данных в посте указан не был.

Продолжение после рекламы