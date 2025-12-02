Прошло полмесяца после жуткого ДТП под Кунгуром: власти рассказали о состоянии пострадавших

Состояние трех пациентов все еще оценивается как тяжелое Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Шесть человек, пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии под Кунгуром (Пермский край), выписаны из медицинских учреждений. В больницах Перми на 2 декабря остаются шесть пациентов, включая одного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Один взрослый и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести и три пациента в тяжелом состоянии. Всего выписано шесть пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлиники по месту жительства», — пояснили собеседники «РБК-Пермь».