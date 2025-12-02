Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров по Украине
спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) оттеснил госсекретаря США Марко Рубио
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер оттеснили госсекретаря Марко Рубио от ключевых переговоров по урегулированию на Украине. Марко Рубио, считающийся более благосклонным к Киеву, был отстранен от ведущей роли в диалоге. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британская газета The Times.
«Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией после почти четырех лет войны и фактически оттеснили на второй план госсекретаря США Марко Рубио», — пишет издание.
Газета отмечает, что Рубио помог переработать первоначальный план урегулирования из 28 пунктов. Этот план был ранее согласован американскими представителями и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина со специальным представителем президента США Уиткоффом. Ключевым вопросом повестки стала доработанная версия американской инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине.В переговорах также принимает участие советник Белого дома Джаред Кушнер. Российскую делегацию на встрече представляют специальный представитель президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков, пишет «Национальная служба новостей».
