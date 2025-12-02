Times: Уиткофф и Кушнер оттеснили Рубио от переговоров по Украине

спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) оттеснил госсекретаря США Марко Рубио Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер оттеснили госсекретаря Марко Рубио от ключевых переговоров по урегулированию на Украине. Марко Рубио, считающийся более благосклонным к Киеву, был отстранен от ведущей роли в диалоге. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британская газета The Times.

«Зять президента Трампа и специальный представитель Белого дома стали ведущими американскими переговорщиками с Россией после почти четырех лет войны и фактически оттеснили на второй план госсекретаря США Марко Рубио», — пишет издание.

Газета отмечает, что Рубио помог переработать первоначальный план урегулирования из 28 пунктов. Этот план был ранее согласован американскими представителями и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября.

