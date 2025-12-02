Пророссийские хакеры взломали технику Украины за атаку на танкеры в Черном море

Хакеры передали СМИ огромное количество персональных данных Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пророссийские хакерские группировки Beregini, Killnet и «Кибер Серп» передали в распоряжение СМИ перечень военнослужащих ВСУ, которых они считают причастными к недавним атакам на танкер MIDVOLGA-2 и прибрежные территории России. По данным медиа, речь идет о личном составе, задействованном в операциях украинских военно-морских сил в акватории Черного моря.

«Пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и „Кибер Серп“ предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2», — передает РИА Новости. Необходимость публикации этих данных хакеры объяснили участившимися атаками на гражданские суда и инфраструктуру в регионе.

На этом фоне российский МИД увязывает удары по танкерам с попытками сорвать политическое урегулирование. «В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации», — отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Массив персональных сведений был получен в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морских сил Украины. В список, как утверждают хакеры, входят фамилии, воинские звания, должности и контактные данные украинских военных моряков и операторов беспилотных систем.