«Можно в прятки играть»: магазин-лабиринт в Сургуте высмеяли в интернете. Видео
Магазин-лабиринт удивил пользователей соцсетей
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Сургуте раскритиковали необычную планировку сетевого магазина. Видео очевидцев из торгового зала с узкими запутанными проходами, тупиками и ответвлениями вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Соответствующие кадры появились в интернете.
«Пятерочку-лабиринт обнаружили в Сургуте. Магазин настолько запутанный, что обычный поход за хлебом превращается в квест», — говорится в telegram-канале «Русский ритейл и бизнес». При этом в магазине переодически меняют местоположение товаров.
На кадрах, снятых посетительницей, видно, что стеллажи стоят вплотную друг к другу, а ширина некоторых проходов позволяет разойтись с трудом только одному человеку. Мнения пользователей соцсетей в комментариях разделились — одни восприняли необычную планировку как забаву, другие — как потенциальное неудобство.
Часть подписчиков заявила, что не видит проблем и пошутила, что в таком магазине «можно в прятки играть» с детьми, пока остальные члены семьи ходят за покупками. Другие посчитали, что в «закутках» могут совершать кражи злоумышленники, поскольку камеры наблюдения не могут охватить все «карманы» зала. Третьи отметили, что сталкивались с похожей планировкой магазинов и в других городах — в Балашихе, Воронеже и Краснодаре.
Ранее один из магазинов Сургута привлек внимание правоохранительных органов: местная жительница пожаловалась на отсутствие ценников, после чего мужчина, представившийся заместителем директора, оскорбил ее и толкнул на глазах у ребенка. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, его расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
