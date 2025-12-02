Магазин-лабиринт удивил пользователей соцсетей Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Сургуте раскритиковали необычную планировку сетевого магазина. Видео очевидцев из торгового зала с узкими запутанными проходами, тупиками и ответвлениями вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Соответствующие кадры появились в интернете.

«Пятерочку-лабиринт обнаружили в Сургуте. Магазин настолько запутанный, что обычный поход за хлебом превращается в квест», — говорится в telegram-канале «Русский ритейл и бизнес». При этом в магазине переодически меняют местоположение товаров.

На кадрах, снятых посетительницей, видно, что стеллажи стоят вплотную друг к другу, а ширина некоторых проходов позволяет разойтись с трудом только одному человеку. Мнения пользователей соцсетей в комментариях разделились — одни восприняли необычную планировку как забаву, другие — как потенциальное неудобство.

Часть подписчиков заявила, что не видит проблем и пошутила, что в таком магазине «можно в прятки играть» с детьми, пока остальные члены семьи ходят за покупками. Другие посчитали, что в «закутках» могут совершать кражи злоумышленники, поскольку камеры наблюдения не могут охватить все «карманы» зала. Третьи отметили, что сталкивались с похожей планировкой магазинов и в других городах — в Балашихе, Воронеже и Краснодаре.