Axios: Нетаньяху просит Трампа помочь в его помиловании за коррупционные преступления

Нетаньяху снова попросил протекции у Трампа Фото: U.S. Department of State

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа оказать ему дополнительную политическую поддержку для получения помилования у президента Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

«Во время звонка в понедельник Нетаньяху попросил Трампа продолжать поддерживать его попытку получить помилование», — заявили Axios два американских чиновника. По сведениям издания, Трамп в ответ выразил уверенность, что Нетаньяху удастся добиться помилования, также потребовав от него сменить курс в отношении военных действий в Секторе Газа и Сирии. При этом глава Белого дома первым поднял тему помилования.

Нетаньяху остается фигурантом многолетнего судебного процесса по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

