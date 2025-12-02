Логотип РИА URA.RU
Зараженные вредителем мандарины из Марокко и ЮАР завезли в Екатеринбург

03 декабря 2025 в 01:42
Зараженные мандарины обнаружили на одной из плодоовощных баз Екатеринбурга

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили личинки красной померанцевой щитовки в крупной партии мандаринов, доставленных в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Опасный вредитель обнаружен в девяти тоннах цитрусовых, импортированных из Марокко и Южно-Африканской Республики.

«Наличие карантинного вредителя (три личинки в мертвом виде — прим. URA.RU) подтверждено лабораторной экспертизой. В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то Россельхознадзор разрешил продукцию к реализации», — написано на сайте ведомства.

Ранее в регионе уже находили карантинных вредителей в импортных фруктах. Так в партии из 17 тонн иранских киви и 20 тонн турецких лимонов обнаружили тутовую и красную померанцевую щитовок. Однако по решению совета ЕАЭС, такие плоды также были допущены к продаже при условии тщательной мойки.

