Зараженные вредителем мандарины из Марокко и ЮАР завезли в Екатеринбург
Зараженные мандарины обнаружили на одной из плодоовощных баз Екатеринбурга
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили личинки красной померанцевой щитовки в крупной партии мандаринов, доставленных в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Опасный вредитель обнаружен в девяти тоннах цитрусовых, импортированных из Марокко и Южно-Африканской Республики.
«Наличие карантинного вредителя (три личинки в мертвом виде — прим. URA.RU) подтверждено лабораторной экспертизой. В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то Россельхознадзор разрешил продукцию к реализации», — написано на сайте ведомства.
Ранее в регионе уже находили карантинных вредителей в импортных фруктах. Так в партии из 17 тонн иранских киви и 20 тонн турецких лимонов обнаружили тутовую и красную померанцевую щитовок. Однако по решению совета ЕАЭС, такие плоды также были допущены к продаже при условии тщательной мойки.
