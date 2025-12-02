Скончалась советская актриса Ксения Качалина
Фото: Илья Московец © URA.RU
Советская и российская актриса Ксения Качалина скончалась на 55-м году жизни. Об этом рассказал коллега и друг актрисы, режиссер Алексей Агранович.
«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, дружили потом. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал Агранович в своем Instagram* (запрещен в России, является экстремистской организацией, принадлежит корпорации Meta).
Ксения Качалина известна по ролям в фильмах 80-90-х годов, среди которых Три сестры» Сергея Соловьева (1994) и «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (1993). Причины смерти не уточняются.
Instagram* — запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
