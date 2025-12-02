Скончалась советская актриса Ксения Качалина

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, дружили потом. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал Агранович в своем Instagram* (запрещен в России, является экстремистской организацией, принадлежит корпорации Meta).