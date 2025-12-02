В Госдуму внесут законопроект о запрете алкомаркетов в новостройках

В новостройках могут запретить открывать магазины с алкоголем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Ярослав Нилов совместно с коллегами из разных фракций внесет на рассмотрение 3 декабря законопроект о запрете размещения магазинов с алкоголем в новых жилых домах. Инициатива направлена на защиту безопасности и спокойствия семей, переезжающих в новостройки. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту, которую предоставили URA.RU.

«Вносим на рассмотрение Госдумы межфракционную инициативу, вводящую запрет на размещение алкомаркетов в помещениях новостроек. Это вопрос не только здоровья, но и безопасности, а также спокойного отдыха семей, заезжающих в новые дома», — следует из документов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что на федеральном уровне сейчас такого запрета нет, что зачастую ведет к ухудшению криминогенной обстановки и нарушению прав жителей на отдых. Документом предлагается запретить размещение в нежилых помещениях новостроек торговых объектов, где выручка от продажи алкоголя превышает 50%. Принятие закона, как полагают авторы, согласуется с госполитикой по сокращению потребления алкоголя до 2030 года.

Продолжение после рекламы