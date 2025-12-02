В Оханском округе Пермского края простились с двумя участниками СВО
Бойцов проводили в последний путь 2 декабря
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Оханский округ Пермского края простился с двумя военнослужащими Виктором Вшивковым и Николаем Костаревым, погибшими в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом сообщила окружная мэрия.
«Оханский округ 2 декабря простился с двумя погибшими участниками СВО. При исполнении воинского долга погибли 41-летний Виктор Вшивков и 55-летний Николай Костарев», — указано на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Вшивков, уроженец деревни Посад, ранее проходил службу в полиции и участвовал в служебных командировках в «горячих точках». В августе 2024 года, после выхода на пенсию, он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Долгое время он числился пропавшим без вести. Костарев, родившийся в деревне Заполье Нытвенского района, погиб в сентябре прошлого года под селом Николаевка на Донбассе.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
