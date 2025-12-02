Логотип РИА URA.RU
В Новой Москве загорелись ангары со стройматериалами, эвакуированы 350 человек

В Новой Москве горят ангары со стройматериалами, более 300 человек эвакуированы
03 декабря 2025 в 01:54
Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

В Новой Москве произошло масштабное возгорание на строительном рынке. На фоне угрозы распространения пожара 350 человек эвакуированы из общежития. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Ангары со стройматериалами горят в Новой Москве. Пожар на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова начался примерно час назад, огонь сильно распространился. Из общежития эвакуированы 350 человек из-за угрозы распространения пожара», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

На месте работают сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Причины возгорания выясняются.

