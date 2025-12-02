Логотип РИА URA.RU
Ударивший пенсионерку ногой в лицо курьер уволен, его данные переданы в полицию

03 декабря 2025 в 02:20
Компания прекратила отношения со своим сотрудником после инцидента

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новосибирске ударивший пенсионерку ногой в лицо сотрудник курьерской службы был уволен. Все данные о нем переданы правоохранителям, сообщили представители компании «Купер». 

«Личность курьера на видео из Новосибирска была установлена. С ним прекратили сотрудничество, а всю имеющуюся информацию о нем передали в полицию», — пояснили собеседники telegram-канала «Осторожно новости».

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел в подземном переходе. На видео — мужчина в курьерской униформе, который ударом сбивает с ног пожилую женщину.

Продолжение после рекламы

На других опубликованных роликах, предположительно, тот же молодой человек плюется в сторону случайных прохожих. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

В прошлом году в подмосковных Люберцах курьеры избили местного жителя, напоминает RT. Тогда дело закончилось реальными сроками для хулиганов.

