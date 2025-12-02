Тамбовская авиагавань временно заблокировала работу рейсов
Аэропорт Донское приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
03 декабря 2025 в 02:12
Тамбовский аэропорт ограничил работу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Авиагавань Тамбова временно запретила использование воздушного пространства. Соответствующее уведомление распространила Федеральная служба воздушного транспорта.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
