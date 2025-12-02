Логотип РИА URA.RU
В мире

Лавров: натовцы превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов

03 декабря 2025 в 02:23
Лавров напомнил об истинном предназначении ОБСЕ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Страны НАТО за последние десятилетия превратили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в инструмент продвижения западных интересов вместо развития общеевропейской повестки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Проблема в том, что страны-участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. Одновременно натовцы при поддержке есовского Брюсселя превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к „востоку от Вены“ в ущерб общеевропейским задачам», — подчеркнул Лавров в интервью «Российской газете».

При этом министр напомнил, что общеевропейский процесс запустили еще на рубеже 1960–1970-х годов. Тогда перед участниками стояли задачи преодоления раскола Европы, снижения уровня военно-политической конфронтации, а по линии ОБСЕ на высшем уровне было согласовано важнейшее политическое обязательство — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО уступает России по ключевым показателям, а санкции против Москвы и затяжная поддержка Киева вызывают рецессию и раскол внутри альянса. Кроме того, экс-генерал НАТО Марко Бертолини говорил, что угроза стратегического поражения нависла над самим блоком, поэтому в период президентства Дональда Трампа в США избегают резкой эскалации с Россией.

