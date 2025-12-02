В Росавиации предупредили пассажиров об ограничениях в аэропорту Волгограда
Аэропорт Волгограда приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
03 декабря 2025 в 02:19
Аэропорт Волгограда ограничил работу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воздушная гавань Волгограда ввела временный запрет на перелеты. Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал