Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Росавиации предупредили пассажиров об ограничениях в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
03 декабря 2025 в 02:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Аэропорт Волгограда ограничил работу

Аэропорт Волгограда ограничил работу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воздушная гавань Волгограда ввела временный запрет на перелеты. Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорт ВОЛГОГРАД. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал