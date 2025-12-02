«Ей рукоплескала Европа»: биография советской актрисы Ксении Качалиной, умершей на 55-ом году жизни в нищете

Судьба Ксении Качалиной: от славы до затворничества Фото: Илья Московец © URA.RU

Советская и российская актриса Ксения Качалина, известная по фильмам 90-х годов, умерла на 55-м году жизни. Ей рукоплескала Европа, однако в последние годы она спивалась и жила в нищете. Трагическая биография и фильмография Ксении Качалиной — в материале URA.RU.

Ушла загадкой

Ксения Качалина скончалась на 55-м году жизни. О ее уходе сообщил режиссер и друг Алексей Агранович. Причины смерти не уточняются, но за последние годы имя актрисы все чаще ассоциировалось с тяжелой болезнью и затворничеством.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, дружили потом. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — написал Агранович в соцсетях.

От Саратова до ВГИКа

Настоящее имя актрисы — Оксана. Она родилась 3 мая 1971 года в Саратове и до 13 лет росла спокойным ребенком. Однако переходный возраст стал бунтом: Ксения связалась с плохой компанией, что едва не привело ее в спецПТУ. Чтобы оградить дочь, родители отправили ее к родственникам в деревню Увек. Этот период, по словам Качалиной, ее «перековал»: она много читала, занималась хозяйством и вернулась домой измененной.

«Там я сначала рыдала, а потом стала читать книжки — от Чехова до Кастанеды. Хозяйством занималась... Деревня меня перековала. Я стала примерной девочкой. Вернулась домой и поступила в консерваторию», — вспоминала актриса.

Она два года проучилась в Саратовской консерватории, а затем, спасаясь от несчастной любви, уехала в Москву, где сменила имя на Ксению и поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Соловьева.

Звезда авторского кино

Карьера Качалиной началась блестяще. Выпускница мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе, она сразу обратила на себя внимание мэтров. Ее дебют состоялся в картине Валерия Рубинчика «Нелюбовь» (1991), а уже в 1993-м она сыграла в откровенной драме Игоря Масленникова «Тьма» вместе с Олегом Янковским. Пиком карьеры стали главные роли в фильмах «Над темной водой» Дмитрия Месхиева (приз за лучшую женскую роль на фестивале в Таормине, Италия) и «Три сестры» Сергея Соловьева (1994). Качалину называли одной из самых многообещающих актрис поколения, ей рукоплескала Европа. Она работала с Панфиловым, Охлобыстиным, а ее партнерами были Абдулов и Басилашвили. Последняя ее работа в кино датируется 2007 годом.

Личная жизнь Качалиной

Личная жизнь актрисы была такой же яркой и драматичной, как и ее роли. В ее судьбе было три главных романа. Первый — с Иваном Охлобыстиным на съемках «Арбитра», который завершился его уходом к однокурснице Качалиной. Затем — брак с музыкантом Алексеем Паперным, распавшийся через пять лет. Расставание было трагическим: Качалина ушла от мужа беременной, а новорожденная дочка умерла, не прожив и трех дней. Третьей и самой публичной любовью стал Михаил Ефремов, за которого она вышла замуж в 2000 году и родила дочь Анну-Марию. Этот брак продлился четыре года. После развода актриса забрала дочь и уехала жить на Гоа, пытаясь найти успокоение в духовных практиках. Однако деньги закончились и Качалина вернулась с дочкой в Москву.

Болезнь и затворничество

Возвращение в Россию стало для Качалиной началом трудного периода. Актерских предложений не было, а дочь по решению суда осталась с отцом. Как утверждает Ксения, Михаил под предлогом совместной фотосессии вывез ребенка, введя его в заблуждение относительно истинной цели поездки. После этого Анна-Мария Ефремова прекратила посещать свою мать.

С 2010-х годов в СМИ стали появляться сообщения о ее проблемах с алкоголем. В 2018 году в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» она сама призналась в своей зависимости и затворническом образе жизни. Друзья организовывали для нее лечение, но болезнь прогрессировала. После осуждения Ефремова за пьяное ДТП она лишилась его финансовой поддержки и оказалась на грани выживания.

Друзья организовали для нее лечение, но болезнь прогрессировала. Дочь Анна-Мария в 2020 году подтвердила, что ищет для матери реабилитационный центр.

Наследие и память