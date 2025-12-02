Тюменские бульдозерист и экскаваторщик получили огромные премии в Москве

Бульдозерист и экскаваторщик из Тюмени стали лучшими в России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские рабочие Михаил Журавлев и Ермек Жайсамбаев получили по миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Торжественная церемония награждения прошла 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства труда РФ.

«Встречайте победителей: Михаил Журавлев стал победителем в номинации „Машинист бульдозера“. Ермек Жайсамбаев занял первое место среди участников в категории „Машинист экскаватора“» — говорится в сообщении.

Победителям за первое место вручили по одному млн рублей. За второе место было предусмотрено полмиллиона, а за третье — 300 тыс. рублей. Всего на церемонии в Москве чествовали победителей по 20 профессиональным категориям.

По сведениям сайта «Тюменская линия», дипломы и сертификаты тюменцам на сцене вручил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Михаил Журавлев работает машинистом бульдозера шестого разряда в «Тюменской домостроительной компании». Ермек Жайсамбаев — машинист экскаватора шестого разряда, трудится в филиале АО «Мостострой-11».