Завершились пятичасовые переговоры Путина и Уиткоффа
03 декабря 2025 в 02:28
Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа завершились. Беседа длилась почти пять часов. Об этом передает корреспондент URA.RU.
