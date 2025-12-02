Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Третий российский аэропорт за 15 минут закрыл небо

В пензенском аэропорту введены временные ограничения на полеты
03 декабря 2025 в 02:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полеты в Пензе временно ограничены

Полеты в Пензе временно ограничены

Фото: Михаил Будаков © URA.RU

Воздушная гавань Пензы временно запретила использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ПЕНЗА. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал