Третий российский аэропорт за 15 минут закрыл небо
В пензенском аэропорту введены временные ограничения на полеты
03 декабря 2025 в 02:36
Полеты в Пензе временно ограничены
Фото: Михаил Будаков © URA.RU
Воздушная гавань Пензы временно запретила использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ПЕНЗА. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
