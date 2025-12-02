Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова

Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин, говоря о мерах повышения капитализации фондового рынка страны, пошутил по поводу реакции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на его слова, сказав, что раз она кивает головой, значит ей все нравится.

«Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются», — сказал глава государства в ходе форума «Россия зовет!».

Президент отдельно остановился на вопросах корпоративного управления. Он заявил, что прозрачность решений советов директоров, дивидендная политика и работа с миноритарными акционерами должны стать ключевыми элементами новой модели. По его словам, от этого напрямую зависит привлечение долгосрочного частного капитала на российский рынок и снижение зависимости от бюджетных источников финансирования инвестпроектов.

