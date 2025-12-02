Российские ученые придумали, как разгонять эффективность мозга на 25%

Ученые раскрывают новые возможности человека Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российские нейрофизиологи испытали новую технологию стимуляции мозга, которая позволяет в эксперименте увеличить объем оперативной памяти человека примерно на четверть. Об этом 2 декабря сообщил вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов. По его словам, работа ведется на здоровых добровольцах и может лечь в основу программ по сохранению и развитию когнитивных способностей.

Ключевым элементом методики стала таргетная стимуляция определенных участков коры головного мозга. «Мы начали стимулировать определенные участки мозга у здоровых людей. Оказалось, что после 30-минутной сессии можно увеличить оперативную память в среднем на 20-25%. У кого-то меньше, у кого-то больше, но эффект есть», — рассказал Пирадов ТАСС. Он подчеркнул, что данные получены в контролируемых условиях и подтверждаются результатами тестов на запоминание и концентрацию.

Пирадов уточнил, что стимуляция проводится у добровольцев, не имеющих неврологических диагнозов. Специалисты центра воздействуют на заданные зоны мозга в течение примерно 30 минут. После курса таких сессий участники выполняют когнитивные задания быстрее и точнее, а объем удерживаемой в уме информации возрастает в среднем на одну четверть, хотя индивидуальный разброс показателей остается значительным.

При этом главный научный вызов связан с устойчивостью обнаруженного эффекта. По словам академика, сейчас усиление оперативной памяти сохраняется ограниченное время — от нескольких недель до двух-трех месяцев. Затем показатели постепенно возвращаются к исходному уровню, и требуется повторное вмешательство, что снижает практическую ценность технологии для широкого применения.

Ученые ищут способы сделать результат долгосрочным. Коллектив Российского центра неврологии и нейронаук тестирует разные протоколы стимуляции, частоту и продолжительность курсов. В идеале, отметил Пирадов, исследователи рассчитывают продлить действие методики как минимум до года. В этом случае человеку будет достаточно проходить короткий курс стимуляции раз в 12 месяцев, чтобы длительно поддерживать расширенные когнитивные возможности и смещать во времени естественное снижение памяти.