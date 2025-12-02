Mash: 25-летняя тик-токерша под наркотиками сожгла съемную квартиру в Мытищах
К возгоранию привел непотушенный окурок
Фото: Илья Московец © URA.RU
Популярная блогерша сожгла съемную квартиру в подмосковных Мытищах. Хозяйка жилища оценила ущерб в 3 млн рублей. Журналисты выяснили, что 25-летняя девушка находилась под воздействием наркотиков.
«Пожар случился из-за непотушенной сигареты. Горящий окурок упал на кресло-мешок. Вместо вызова спасателей девушка снимала происходящее на видео, истерила и разносила горящие вещи по квартире», — передает telegram-канал Mash.
Комнаты частично выгорели, в результате были утрачены находившаяся там техника и документы. Также пострадали две кошки, принадлежащие тиктокерше. По словам соседей, в тот вечер девушку заметили в состоянии алкогольного опьянения. Накануне в социальных сетях она сообщала, что намерена принять двойную дозу нейролептиков.
Виновная выразила готовность возместить ущерб. Однако заявила, что в настоящее время не располагает необходимыми средствами. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке.
В сентябре стало известно, что мать автора контента Валерии Чекалиной (Лерчек) — Эльвира распродает вещи дочери из-за «тяжелой финансовой ситуации». Блогершу ранее обвинили в незаконном выводе более 250 млн рублей в Дубай, напоминает «Национальная служба новостей».
