Mash: 25-летняя тик-токерша под наркотиками сожгла съемную квартиру в Мытищах

Популярная блогерша сожгла съемную квартиру в подмосковных Мытищах. Хозяйка жилища оценила ущерб в 3 млн рублей. Журналисты выяснили, что 25-летняя девушка находилась под воздействием наркотиков.

«Пожар случился из-за непотушенной сигареты. Горящий окурок упал на кресло-мешок. Вместо вызова спасателей девушка снимала происходящее на видео, истерила и разносила горящие вещи по квартире», — передает telegram-канал Mash.

Комнаты частично выгорели, в результате были утрачены находившаяся там техника и документы. Также пострадали две кошки, принадлежащие тиктокерше. По словам соседей, в тот вечер девушку заметили в состоянии алкогольного опьянения. Накануне в социальных сетях она сообщала, что намерена принять двойную дозу нейролептиков.

Виновная выразила готовность возместить ущерб. Однако заявила, что в настоящее время не располагает необходимыми средствами. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой о финансовой поддержке.