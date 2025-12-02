Немецкие школьники протестуют против срочной военной службы в Бундесвере

Школьники в Германии решили выйти на митинги Фото: Роман Наумов © URA.RU

Школьники немецкой земли Бавария решили объявить забастовку из-за введения срочной военной службы и намерены не выходить на занятия. Таким образом учащиеся выступают против принятия нового закона о воинской повинности. Об этом пишут западные СМИ.

«Мы не пойдем в школу 5 декабря! Мы будем бастовать против воинской обязанности и против любой другой обязательной службы», — говорится на главной странице сайта Schulstreikgegenwehrpflicht. Школьники заявили, что депутаты приняли документ без учета позиции молодого поколения.

Акцию в Баварии планируют провести в рамках объявленной общенациональной забастовки немецких школьников. Митинги и шествия готовятся в Мюнхене, Нюрнберге, Аугсбурге, а также в более мелких городах — Ландсхуте, Розенхайме, Айхштетте и Кемптене.

Участники кампании заявили, что не хотят проводить полгода в казармах под строевой подготовкой и обучением военным навыкам. При этом войну они считают угрозой будущему и нормальной жизни.