Немецкие школьники протестуют против срочной военной службы в Бундесвере
Школьники в Германии решили выйти на митинги
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Школьники немецкой земли Бавария решили объявить забастовку из-за введения срочной военной службы и намерены не выходить на занятия. Таким образом учащиеся выступают против принятия нового закона о воинской повинности. Об этом пишут западные СМИ.
«Мы не пойдем в школу 5 декабря! Мы будем бастовать против воинской обязанности и против любой другой обязательной службы», — говорится на главной странице сайта Schulstreikgegenwehrpflicht. Школьники заявили, что депутаты приняли документ без учета позиции молодого поколения.
Акцию в Баварии планируют провести в рамках объявленной общенациональной забастовки немецких школьников. Митинги и шествия готовятся в Мюнхене, Нюрнберге, Аугсбурге, а также в более мелких городах — Ландсхуте, Розенхайме, Айхштетте и Кемптене.
Участники кампании заявили, что не хотят проводить полгода в казармах под строевой подготовкой и обучением военным навыкам. При этом войну они считают угрозой будущему и нормальной жизни.
Ранее в Германии объявили о планах пополнить Бундесвер за счет обязательного призыва: всех 18-летних юношей обяжут проходить военную комиссию, а при нехватке добровольцев возможен призыв по жеребьевке. По данным Bild, Минобороны рассчитывает ежегодно привлекать около 355 тыс. новобранцев с 2026 года, чтобы довести численность военнослужащих до 255–270 тыс. и сформировать резерв до 200 тыс. человек.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.