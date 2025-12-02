Путин передал Трампу послание через его спецпосланника Уиткоффа

Путин провел переговоры со спецпосланником Трампа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу и направил ему «ряд важных политических сигналов» через его спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Путина с Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, которая прошла накануне вечером в Кремле.

По словам Ушакова, российский лидер использовал контакт с эмиссаром Трампа для передачи личного послания и политических ориентиров. «В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу — причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — сказал он журналистам, передает наш корреспондент.

Содержание этих сигналов Ушаков раскрывать не стал. Он уточнил, что собеседники Путина внимательно отнеслись к его посланию и пообещали донести позицию российской стороны до Трампа «в полном объеме». По словам помощника президента, разговор в Кремле был обстоятельным и касался ключевых тем двусторонней и международной повестки, включая ситуацию вокруг Украины.

Во встрече с американской делегацией, помимо Ушакова, участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Российская сторона обсуждала с Уиткоффом и Кушнером возможные направления экономического взаимодействия, которые могут быть задействованы в случае политических договоренностей на высшем уровне.