Ушаков о встрече Путина и Уиткоффа: не дальше от мира, это точно

В Кремле договорились не раскрывать суть переговоров общественности Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была полезной и конструктивной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. Мы не дальше от мира, это точно», — сказал Ушаков на брифинге после встречи. Ушаков также добавил, что участники переговоров договорились не разглашать их суть.