Ушаков о встрече Путина и Уиткоффа: не дальше от мира, это точно
В Кремле договорились не раскрывать суть переговоров общественности
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была полезной и конструктивной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. Мы не дальше от мира, это точно», — сказал Ушаков на брифинге после встречи. Ушаков также добавил, что участники переговоров договорились не разглашать их суть.
Во вторник вечером в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем инвестиционной компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. С российской стороны во переговорах приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также специальный представитель главы российского государства по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.
