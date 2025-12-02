Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Ушаков о встрече Путина и Уиткоффа: не дальше от мира, это точно

03 декабря 2025 в 03:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кремле договорились не раскрывать суть переговоров общественности

В Кремле договорились не раскрывать суть переговоров общественности

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была полезной и конструктивной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. Мы не дальше от мира, это точно», — сказал Ушаков на брифинге после встречи. Ушаков также добавил, что участники переговоров договорились не разглашать их суть. 

Во вторник вечером в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем инвестиционной компании Affinity Partners Джаредом Кушнером. С российской стороны во переговорах приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также специальный представитель главы российского государства по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал