История повторилась: на ЖБИ в Екатеринбурге опять нашли труп девушки
Под окнами ЖК «Олимп» в Екатеринбурге нашли труп девушки
03 декабря 2025 в 03:30
На месте происшествия работали экстренные службы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге на ЖБИ возле ЖК «Олимп» нашли труп молодой женщины. Об этом рассказали очевидцы.
«Тело обнаружили возле одного из домов по улице 40-летия Комсомола. На месте происшествия работали полиция и СК», — передает портал ЕАН.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в СУ СКР по региону. Ответ ожидается. По словам местных жителей, это уже не первая смерть в этом жилом комплексе за последнее время.
Подписаться
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал