Происшествия

История повторилась: на ЖБИ в Екатеринбурге опять нашли труп девушки

Под окнами ЖК «Олимп» в Екатеринбурге нашли труп девушки
03 декабря 2025 в 03:30
На месте происшествия работали экстренные службы

На месте происшествия работали экстренные службы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на ЖБИ возле ЖК «Олимп» нашли труп молодой женщины. Об этом рассказали очевидцы.

«Тело обнаружили возле одного из домов по улице 40-летия Комсомола. На месте происшествия работали полиция и СК», — передает портал ЕАН.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в СУ СКР по региону. Ответ ожидается. По словам местных жителей, это уже не первая смерть в этом жилом комплексе за последнее время.

