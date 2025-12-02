Еще в четырех аэропортах ввели план «Ковер»
В четырех аэропортах России введены временные ограничения на полеты
03 декабря 2025 в 03:18
Четыре авиагавани закрыли небо
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Еще в четырех аэропортах России введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом предупредили в Росавиации.
«Аэропорты САРАТОВ (Гагарин), ВЛАДИКАВКАЗ (Беслан), ГРОЗНЫЙ (Северный), МАГАС. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
