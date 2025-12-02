Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

На встрече Путина и Уиткоффа были переданы еще четыре документа по Украине

03 декабря 2025 в 03:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин провел продуктивную встречу с представителями США

Путин провел продуктивную встречу с представителями США

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва получила от команды президента США Дональда Трампа еще четыре документа по урегулированию конфликта на Украине в дополнение к исходному плану из 27 пунктов. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам почти пятичасовых переговоров Путина с американской делегацией в Кремле.

«Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно. Хотя мы не работали над формировками никаких дискуссий с американскими коллегами. Затем мы получили еще несколько документов, 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом», — сказал помощник президента, слова приводит наш корреспондент.

Он уточнил, что разговор в Кремле был посвящен американскому мирному плану по Украине и сигналам, которые Москва и Вашингтон обменивали в последние месяцы. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие контакты по линии спецпредставителей и экспертов.

Продолжение после рекламы

Во встрече с американской делегацией, кроме Путина, приняли участие сам Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Российская сторона, по словам Ушакова, представила свои подходы к ключевым параметрам безопасности и к возможным гарантиям в контексте урегулирования на украинском направлении.

Нынешняя поездка спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию стала уже шестой с начала года. Ранее он приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а также дважды в апреле: 11 апреля встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля — в Москве. Последний раунд переговоров прошел 6 августа; тогда, как отмечали в Кремле, визит был продуктивным и позволил перейти к подготовке саммита на Аляске. Нынешний визит Уиткоффа увязан с дальнейшим обсуждением и доработкой американского плана мира по Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал