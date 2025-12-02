На встрече Путина и Уиткоффа были переданы еще четыре документа по Украине

Путин провел продуктивную встречу с представителями США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва получила от команды президента США Дональда Трампа еще четыре документа по урегулированию конфликта на Украине в дополнение к исходному плану из 27 пунктов. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам почти пятичасовых переговоров Путина с американской делегацией в Кремле.

«Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно. Хотя мы не работали над формировками никаких дискуссий с американскими коллегами. Затем мы получили еще несколько документов, 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом», — сказал помощник президента, слова приводит наш корреспондент.

Он уточнил, что разговор в Кремле был посвящен американскому мирному плану по Украине и сигналам, которые Москва и Вашингтон обменивали в последние месяцы. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие контакты по линии спецпредставителей и экспертов.

Во встрече с американской делегацией, кроме Путина, приняли участие сам Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Российская сторона, по словам Ушакова, представила свои подходы к ключевым параметрам безопасности и к возможным гарантиям в контексте урегулирования на украинском направлении.