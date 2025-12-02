На встрече Путина и Уиткоффа были переданы еще четыре документа по Украине
Путин провел продуктивную встречу с представителями США
Москва получила от команды президента США Дональда Трампа еще четыре документа по урегулированию конфликта на Украине в дополнение к исходному плану из 27 пунктов. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам почти пятичасовых переговоров Путина с американской делегацией в Кремле.
«Был документ, который содержал 27 пунктов, он был передан, мы с ним знакомились, естественно. Хотя мы не работали над формировками никаких дискуссий с американскими коллегами. Затем мы получили еще несколько документов, 4 документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с [спецпосланником президента США Стивом] Уиткоффом», — сказал помощник президента, слова приводит наш корреспондент.
Он уточнил, что разговор в Кремле был посвящен американскому мирному плану по Украине и сигналам, которые Москва и Вашингтон обменивали в последние месяцы. По итогам встречи стороны согласовали дальнейшие контакты по линии спецпредставителей и экспертов.
Во встрече с американской делегацией, кроме Путина, приняли участие сам Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Российская сторона, по словам Ушакова, представила свои подходы к ключевым параметрам безопасности и к возможным гарантиям в контексте урегулирования на украинском направлении.
Нынешняя поездка спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию стала уже шестой с начала года. Ранее он приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а также дважды в апреле: 11 апреля встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля — в Москве. Последний раунд переговоров прошел 6 августа; тогда, как отмечали в Кремле, визит был продуктивным и позволил перейти к подготовке саммита на Аляске. Нынешний визит Уиткоффа увязан с дальнейшим обсуждением и доработкой американского плана мира по Украине.
